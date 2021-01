Mit der Drehleiter rettete die Feuerwehr Bochum einen Arbeiter auf der Baustelle für das neue Victoria-Karree in der Bochumer Innenstadt.

Unfall Bochum: Bauarbeiter stürzt in die Tiefe - schwer verletzt

Bochum Ein Bauarbeiter ist auf einer Baustelle in der Bochumer Innenstadt mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Er wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Dienstagmorgen (26. Januar) auf der Baustelle für das neue Viktoria-Karree in der Bochumer Innenstadt gekommen. Ein Bauarbeiter stürzte aus bisher unklaren Gründen mehrere Meter in die Tiefe ab und wurde dabei lebensgefährlich verletzt, teilt die Feuerwehr mit. Er musste durch Einsatzkräfte gerettet werden.

Um kurz nach 9 Uhr wurde der Arbeitsunfall über den Notruf 112 der Feuerwehrleitstelle gemeldet. Sofort wurden ein Rettungswagen und ein Notarzt zum Unglücksort alarmiert. Die Einsatzkräfte stellten jedoch schnell fest, dass eine schonende Rettung des Bauarbeiter nicht ohne weitere Unterstützung möglich war, so die Feuerwehr weiter. Deshalb wurden ein Löschfahrzeug sowie eine Drehleiter Junggesellenstraße entsendet.

Bauarbeiter stürzt in die Tiefe: Feuerwehr Bochum rettet mit Drehleiter

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt konnte der schwerverletzte Mann mit Hilfe des Rettungskorbes der Drehleiter und einer speziellen Trage schonend aus der Baustelle gerettet werden. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz der Feuerwehr, die mit zehn Einsatzkräften vor Ort war, beendet.

Zur Unfallursache haben die Polizei sowie das Amt für Arbeitsschutz die Ermittlungen aufgenommen.

