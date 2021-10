Bochum: Bauarbeiten auf Boulevard – Busse werden umgeleitet

Wegen Bauarbeiten auf dem Boulevard in Bochum müssen am Mittwoch, 20. Oktober, einige Busse umgeleitet werden. Diese Linien sind betroffen

Bochum. Wegen Bauarbeiten auf dem Boulevard in Bochum müssen am Mittwoch, 20. Oktober, einige Busse umgeleitet werden. Diese Linien sind betroffen.

Der Busverkehr ist von den am Mittwoch, 20. Oktober, stattfindenden Asphaltierungsarbeiten auf der Bongardstraße in Bochum betroffen. In der Zeit von ca. 11 bis 18 Uhr müssen die Linien 336, 339, 345, 355, 365 und 368 umgeleitet werden.

Für die Linien 336, 339 und 368 sowie die Linien 345 und 355 ergeben sich folgende Haltestellenveränderungen: Die Haltestelle Bochum Hbf / Boulevard wird verlegt. Bei der Linie 336 sowie der Linie 345 Richtung Dahlhausen und den am Bochumer Hbf startenden Fahrten des 368ers wird sie in den ZOB verlegt. Bei den Linien 339, 355 und 368 (von/nach Ruhr Park) wird sie an eine Ersatzhaltestelle auf der Wittener Straße unter der Eisenbahnbrücke bzw. am Kurt-Schumacher-Platz verlegt. Die Haltestelle Bochum Rathaus auf dem Boulevard wird zur gleichnamigen Haltestelle der Linie 353 auf der Viktoriastraße verlegt.

Bauarbeiten auf dem Boulevard in Bochum: Verlegung von Haltestellen

Bei der Linie 365 ergeben sich folgende Haltestellenveränderungen: Die Haltestelle Bochum Hbf / Boulevard wird ebenfalls in den ZOB verlegt. Die Haltestelle Südring wird in Richtung Rathaus zur Haltestelle Südring der Linien 350 und SB 37 auf den Südring verlegt. Die Haltestellen Bongardstraße und Bochum Rathaus können in beiden Richtungen nicht angefahren werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum