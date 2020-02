Bochum: Basketballer der Lessing-Schule wollen Landes-Titel

Die Basketballer der Lessing-Schule in Langendreer haben Historisches geschafft. Zum ersten Mal in der Geschichte des Gymnasiums wurde die Bezirksmeisterschaft gewonnen.

Bochum-Langendreer. Freude im Gymnasium in Bochum-Langendreer: Die Basketball-Truppe ist Bezirksmeister geworden. Auch der Angstgegner konnte endlich besiegt werden.

Jubel im Lessing-Gymnasium in Bochum-Langendreer: Nach drei spannenden Spielen in der Finalrunde hat die Basketball-Truppe sensationell die Basketball-Bezirksmeisterschaft der Schulen im Regierungsbezirk Arnsberg gewonnen. Nun misst sich das Team am 4. März im Rahmen der NRW-Finals mit den besten Basketball-Schulmannschaften des Landes.

Ein langer Weg liegt hinter den langen Jungs der Basketball-Schulmannschaft der Wettkampfklasse II (Jahrgänge 2003 bis 2006) der Lessing-Schule. Doch er hat sich gelohnt, denn am Ende halten die Spieler in der heimischen Sporthalle an der Dördelstraße in Langendreer stolz die Urkunde als Sieger der Bezirksmeisterschaft in den Händen.

Nachdem zuvor bereits die Stadtmeisterschaft souverän gewonnen und die Zwischenrunde überstanden wurde, kam es direkt im ersten Spiel der Finalrunde zum großen Showdown gegen die ewige Konkurrenz aus der Basketball-Hochburg Hagen, in diesem Jahr vertreten durch die Hildegardis-Schule. Eine Art Angstgegner, denn in den Vorjahren konnten immer die Hagener Gymnasien das glücklichere Ende für sich verbuchen.

Knappen Sieg über die Zeit gerettet

In diesem Jahr jedoch wandte sich das Blatt: In einem packenden Spiel, das lange Zeit aus Messers Schneide stand und aufgrund der Spannung, des Tempos und der vielen Korb-Aktionen alle in der Halle anwesenden Personen fesselte, gelang es den Basketballern der Lessing-Schule unter dem tosenden Applaus ihrer Mitschüler, die Partie in den letzten Sekunden der Spielzeit für sich zu entscheiden. Eine pure Willensleistung führt dabei vier Sekunden vor Abpfiff zu einer knappen 32:30-Führung, die mit einer leidenschaftlichen Abwehrarbeit über die Zeit gerettet werden konnte. Der Rest war purer Jubel, in dem der Schulleiter Frank Saade als einer der ersten Gratulanten die Mannschaft der Lessing-Schule zu dieser tollen Teamleistung beglückwünschte.

Beflügelt von diesem Erfolg, konnten auch die beiden folgenden Spiele gegen das Städtische Gymnasium Bad Laasphe (Kreis Siegen-Wittgenstein) und das Conrad-von-Soest-Gymnasium (Soest) mit 46:7 bzw. 38:10 souverän gewonnen werden, wobei die Zuschauer nicht nur eine bemerkenswert konzentrierte Verteidigung der Korbjäger der Lessing-Schule, sondern auch das ein oder andere Kunststück mit dem orangenen Leder und viele gut herausgespielte Korberfolge bestaunen konnten.

Mit dem Abpfiff des letzten Spiels stand folglich fest: Die Lessing-Schule Bochum gewinnt in ihrer langen Geschichte das erste Mal die Basketball-Bezirksmeisterschaft und gehört am 4. März in Paderborn bei den Landesmeisterschaften zu dem illustren Kreis der sechs besten Basketballschulmannschaften Nordrhein-Westfalens.

