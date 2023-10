Bochum: Bahn baut alte Weichen ab und schützt Eidechsen

Ein Eidechsenzaun soll Tiere daran hindern, in den Gleisbereich in Bochum-Ehrenfeld zu laufen.

Bochum. Die Deutsche Bahn hat einen Eidechsenzaun an Gleisen in Bochum errichtet. Anlass ist eine Baustelle für den Abbau von Weichen.

Die Deutsche Bahn (DB) baut im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag (24. bis 26. Oktober) zwei nicht mehr benötigte Weichen in Bochum-Ehrenfeld zurück. Diese werden nur noch einseitig befahren, da die Gleise dahinter betrieblich stillgelegt sind.

Um in unmittelbarer Nähe lebende Mauereidechsen und Kreuzkröten zu schützen, hat die DB bereits im Vorfeld der Arbeiten in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Bochum einen Amphibienschutzzaun errichtet. Damit sollen die Tiere daran gehindert werden, in das Baufeld zu laufen oder den Gleisschotter als Winterquartier aufzusuchen.

Keine Behinderungen für den Bahnverkehr in Bochum

Der Zugverkehr wird von den Arbeiten nicht beeinträchtigt.

Viele Tiere, wie zum Beispiel Eidechsen und Kröten, finden gerade an Bahnstrecken einen neuen Lebensraum. Nach eigenen Angaben ergreift die DB deshalb bei Gleisbauarbeiten, wenn nötig, Schutzmaßnahmen, um den Grundsätzen des Artenschutzes gerecht zu werden und seltene Tierarten zu schützen.

