Bochum: Bäumchen wechsel dich – acht Platanen ziehen um

Auf der Schmechtingwiese werden die Platanen, die am Bochumer Rathaus mit einem Stichbagger ausgraben wurden, neu angepflanzt.

Bochum. In der City verschwinden wieder Bäume. Diesmal jedoch sollen sie wohlbehalten zurückkehren: Die Verpflanzung von acht Platanen hat begonnen.

Vehement fällt der Protest vieler Bürgerinnen und Bürger aus, wenn die Stadt Bochum Bäume fällen lässt. Auch am Willy-Brandt-Platz verschwinden in dieser Woche acht Platanen. Allein: Für sie gibt es einen Rückfahrschein.

„Haus des Wissens“: Auf der Baustelle ist nur wenig Platz

Der Telekomblock, vis-a-vis des Rathauses, wird für das „Haus des Wissens“ umgebaut. Rund 160 Millionen Euro wird die Stadt nach aktuellen Berechnungen in die neue Heimstatt von Volkshochschule, Stadtbücherei und Hochschulverbund Univercity plus integrierter Markthalle investieren. 2026 soll Bochums neues, in der Bürgerschaft und Politik nicht unumstrittenes Vorzeigeprojekt fertiggestellt sein.

„Die Platzverhältnisse vor Ort sind sehr begrenzt“, wissen die Planer. Weil u.a. ein Kran im Einsatz sein wird, sind acht Straßenbäume beidseits des Gebäudes im Weg. Sie müssen weg. Zumindest vorübergehend.

Für den Bau des „Hauses des Wissens“ in der Innenstadt müssen acht Straßenbäume weichen. Sie werden zur Schmechtingwiese gebracht und dort neu angepflanzt. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Bäume finden auf der Schmechtingwiese eine neue Heimat

Kerngesund und kräftig seien die 25 Jahre alten Kastenplatanen, sagt der städtische Baummanager Marcus Kamplade. Daher habe man sich für eine „Großbaumverpflanzung“ entschieden. Am Dienstag rückte eine Fachfirma aus Bayern mit einem Stechbagger an. Das mächtige Gerät nimmt den Baum samt Wurzelwerk in die Zange, hievt ihn aus dem Erdreich und transportiert ihn huckepack ab.

Auf der Schmechtingwiese, nahe dem Bergbaumuseum, finden die acht Bäume eine neue Heimat. Nach drei Jahren, wenn das „Haus des Wissens“ eröffnet wird, sollen sie an ihren angestammten Platz zurückkehren.

Baummanager ist zuversichtlich: Platanen werden Ortswechsel überstehen

Marcus Kamplade ist zuversichtlich, dass sie den Ortswechsel überstehen: „Platanen sind robust.“ Und: Eine ähnliche Verpflanzung von zehn Bäumen im Zuge des Neubaus der Feuerwache an der Hattinger Straße habe gut geklappt.

