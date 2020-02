Bochum: Autospiegel demoliert - Polizei fast Tatverdächtigen

Ähnlich wie auf diesem Archivbild wurden am Sonntag in Bochum-Weitmar Autospiegel beschädigt.

Bochum. Ein 35-jähriger Mann aus Bochum wurde festgenommen, weil er Autospiegel von geparkten Autos beschädigt haben soll. Er war alkoholisiert.

Ein alkoholisierter Bochumer (35) hat in Bochum mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Am Sonntag (16.) gegen 16.40 Uhr meldete eine Zeugin über den Polizeinotruf „110“ eine verdächtige Person, die am Friedhof an der Schlossstraße in Weitmar mehrere Autos beschädigt hatte. Nach Polizeiangaben wurden dort die Außenspiegel von sechs Fahrzeugen kaputt gemacht.

Tatverdächtiger kam ins Gewahrsam

Bei einer Fahndung wurde der gesuchte Mann in der Nähe gefasst. Er ist der Polizei bereits bekannt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er vorübergehend in eine Polizeizelle gesperrt.

Die Ermittlungen dauern im Kriminalkommissariat 34 weiter an.