Bochum: Autoscheibe zerstört und wohl Buttersäure verspritzt

Bochum Anschlag auf einen geparkten Pkw in Bochum-Hiltrop: Die Scheibe wurde nachts eingeschlagen und offenbar Buttersäure verspritzt.

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zu Heiligabend in Bochum die Seitenscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen und innen eine übel und streng riechende Flüssigkeit verspritzt, vermutlich Buttersäure. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Keine Hinweise bisher auf Tatmotiv und Täter

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, hatte der Opel an der Hunsrückstraße im Stadtteil Hiltrop gestanden. Am Morgen des 24. Dezember stellte die 58-jährige Besitzerin dann den Schaden fest. Am Abend zuvor gegen 18.30 Uhr hatte sie den Wagen dort abgestellt.

Die Frau erstattete Strafanzeige. Hinweise zu einem Tatmotiv und dem oder den Tätern liegen bisher nicht vor.

Die Kripo bittet Zeugen, sich bei der Kriminalwache zu melden: 0234/909 4441.

