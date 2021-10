Bochum: Autos stoßen beim Abbiegen zusammen – Mann verletzt

Bochum. Zwei Autos sind am Montag beim Abbiegen in der Bochumer Innenstadt zusammengestoßen. Ein Wattenscheider wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Ein Autofahrer aus Wattenscheid ist am Montagnachmittag, 11. Oktober, bei einem Unfall in der Bochumer Innenstadt schwer verletzt worden. Der 47-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 15.15 Uhr auf der Alleestraße mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen.

Der Wattenscheider fuhr dort Richtung Innenstadt, als ein 49-jähriger Bochumer in die Gegenrichtung fuhr und in Höhe der Rottstraße links in diese einbiegen wollte. So schildert es die Polizei. Dabei seien beide Autos zusammengestoßen. Der 47-jährige Wattenscheider wurde verletzt. Nach einer ersten Versorgung vor Ort kam er mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Alleestraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

