Die Polizei schätzt den Sachschaden bei dem Unfall in Wattenscheid auf 16.000 Euro.

Verkehrsunfall Bochum: Autos kollidieren in Wattenscheid - ein Verletzter

Bochum/Wattenscheid Bei einem Frontalzusammenstoß in Wattenscheid ist ein Fahrer (54) leicht verletzt worden. Es entstand 16.000 Euro Sachschaden.

Ein 54 Jahre alter Autofahrer aus Bochum ist am Mittwochabend bei einem Unfall an der Kreuzung Wattenscheider Hellweg/Berliner Straße in Höntrop leicht verletzt worden.

Gegen 21.10 Uhr fuhr der Mann auf dem Wattenscheider Hellweg in Richtung Bochum. An der Kreuzung zur Berliner Straße, wo die Ampel für ihn nach Polizeiangaben Grün zeigte, kam von links ein Auto mit einem 60-jährigen Bochumer am Steuer. Beide stießen zusammen.

Auto kam auf dem Gehweg zum Stehen

Ein Auto kam auf dem Gehweg zum Stehen, das andere auf der Fahrbahn. Der 60-Jährige blieb unverletzt.

Geschätzter Sachschaden: rund 16.000 Euro.