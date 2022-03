Bochum: Autofahrerinnen kollidieren auf großer Kreuzung

Bochum. An einer Kreuzung in der Innenstadt von Bochum sind zwei Autos zusammengestoßen. Beide Fahrerinnen kamen ins Krankenhaus.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in der Innenstadt sind am Donnerstag um 15.45 Uhr zwei Frauen verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte eine 81-jährige Autofahrerin aus Witten unerlaubterweise von der Hermannshöhe geradeaus über die Universitätsstraße hinweg in die Ferdinandstraße fahren. Dabei kollidierte sie mit dem Auto einer 54-Jährigen aus Bochum, die auf der Unistraße stadteinwärts fuhr. Beide hatten Grün.

Beide Unfallautos waren nicht mehr fahrbereit

Die 81-Jährige erlitt eine Platzwunde, die 54-Jährige wies leichte Anzeichen eines Schocks auf. Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum