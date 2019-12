Bochum. Aus ungeklärter Ursache prallte eine Frau (26) auf der Kemnastraße gegen ein abgestelltes Auto. Sie und ihre drei Kinder blieben unverletzt.

Bochum: Autofahrerin mit drei Kindern prallt gegen Pkw

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Freitag, 27. Dezember, gegen 20.10 Uhr, es auf der Kemnastraße in Wattenscheid-Leithe. Wie die Polizei mitteilt, kam etwa in Höhe der Hausnummer 11 eine Autofahrerin (26) aus Essen aus bislang noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte gegen ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die unter Schock stehende Frau und ihre drei im Pkw sitzenden Kinder (6 Jahre/4 Jahre/8 Monate) zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Zum Glück konnte die Familie das Hospital danach wieder verlassen. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens an beiden Autos auf etwa 22.000 Euro.