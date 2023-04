Bochum: Autofahrerin beim Wenden von Straßenbahn erfasst

Der Unfall zwischen der Straßenbahn und dem Auto ereignete sich auf der Wittener Straße in Bochum (Archivfoto).

Bochum. Bei einem Wendemanöver auf der Wittener Straße in Bochum ist ein Auto von einer Straßenbahn erfasst worden. Die Pkw-Fahrerin wurde verletzt.

Eine Autofahrerin ist am Dienstag in Bochum mit einer Straßenbahn kollidiert und leicht verletzt worden.

Die 60-jährige Bochumerin war um 10 Uhr auf der Wittener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Hausnummer 213 wollte sie wenden und kollidierte mit der unmittelbar hinter ihr fahrenden Straßenbahn, die in gleicher Richtung unterwegs war. Der Straßenbahnfahrer (37, aus Castrop-Rauxel) konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von geschätzt 8000 Euro

Die 60-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt.

Geschätzter Sachschaden: rund 8000 Euro. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum