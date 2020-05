Bochum: Autofahrer wird bewusstlos – Wagen prallt vor Wand

Ein Autofahrer aus Bochum ist am Freitag (8. Mai) währen der Fahrt bewusstlos geworden. Er verlor die Kontrolle, der Wagen prallte gegen eine Hauswand. (Symbolbild)

Bochum-Wattenscheid. Ein Autofahrer aus Bochum ist am Freitag währen der Fahrt bewusstlos geworden. Er verlor die Kontrolle, der Wagen prallte gegen eine Hauswand.

Ein Autofahrer (63) hat am Freitag (8. Mai) in Bochum-Wattenscheid die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen eine Hauswand geprallt. Der Wattenscheider soll nach Angaben der Beifahrerin (63) während der Fahrt bewusstlos geworden sein, heißt es von der Polizei.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Ermittler befuhr der 63-jährige Wattenscheider die Hüller Straße in Richtung Marienstraße. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam plötzlich nach links von der Straße ab. Nach Zeugenangaben sei der Wagen in Höhe der Hausnummer 11 gegen eine Hauswand geprallt und beschädigte ein geparktes Auto, so die Polizei weiter. Durch den Aufprall wurde das abgestellte Auto gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben.

Polizei Bochum hat die Ermittlungen aufgenommen

Noch vor Ort kam der 63-Jährige wieder zu Bewusstsein und war ansprechbar. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Beifahrerin verblieb unverletzt. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

