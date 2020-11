Bochum: Autofahrer verunglückt beim Abbiegen – Krankenhaus

Bochum. Ein Autofahrer (27) ist bei einem Abbiegeunfall in Bochum mit einem anderen Auto kollidiert und verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus.

Bei einem Abbiegeunfall in Bochum-Linden ist ein 27-jähriger Autofahrer verletzt worden.

Laut Polizei befuhr der Bochumer am Mittwoch gegen 17.50 Uhr die Wuppertaler Straße in Richtung Linden. Nach bisherigem Kenntnisstand beabsichtigte er an der Kreuzung Kolkmannskamp, nach links abzubiegen. Auf der Gegenfahrbahn war ein 49-jähriger Hattinger in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Beide Fahrzeuge kollidierten.

Sachschaden wird von der Polizei Bochum auf 11.500 Euro geschätzt

Der 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 49-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Rund um den Kreuzungsbereich wurde der Verkehr umgeleitet. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 11.500 Euro. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

Weitere Neuigkeiten aus Bochum finden Sie im WAZ-Newsletter.