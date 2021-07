Bochum: Autofahrer öffnet Tür – und verletzt Radfahrerin

Bochum-Innenstadt. Bei einer Kollision mit einer Autotür wird eine 58-Jährige verletzt. Solche Dooring-Unfälle können gefährlich werden. Hier Tipps zur Vermeidung.

Bei einem Verkehrsunfall nahe des Bochumer Stadtparks wurde am Donnerstag, 29. Juli, eine Radfahrerin leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr die 58-jährige Bochumerin gegen 10.30 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Bergstraße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich öffnete ein 29-jähriger Herner, der sein Auto am rechten Straßenrand parkte, die Tür, um auszusteigen.

Die Radfahrerin kollidierte mit der Fahrertür und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Immer wieder kommt es im Straßenverkehr zu sogenannten „Dooring-Unfällen“, bei denen Radfahrer mit einer sich plötzlich öffnenden Fahrzeugtür am Wegesrand zusammenstoßen. Solche Unfälle können nicht selten ungeheuer gefährlich werden.

Dooring-Unfälle sind vermeidbar: Die Polizei gibt Tipps

Doch viele solcher Unfälle sind vermeidbar, wenn die Verkehrsteilnehmer ihr Umfeld genau beobachten, so die Polizei.

So sollten sich Autofahrer durch einen Schulterblick und einen Blick in den Außenspiegel immer davon überzeugen, dass die Tür gefahrlos geöffnet werden kann. Anschließend sollte die Tür am besten mit dem „holländischen Griff“ geöffnet werden. Dabei wird die Fahrertür mit der rechten statt mit der linken Hand geöffnet. So dreht sich der Oberkörper automatisch nach links. Mittels Schulterblick läuft der Autofahrer dann nicht mehr Gefahr, einen nahenden Radfahrenden beim Aussteigen zu übersehen.

