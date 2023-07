Bochum: Autofahrer kollidiert mit drei Pkw – Krankenhaus

Bochum. Ein Autofahrer (63) ist mit drei geparkten Autos zusammengestoßen. Er wurde schwer verletzt. Die Bremsen sollen versagt haben.

Bei einem Unfall an der Kassenberger Straße in Bochum-Dahlhausen ist am Dienstag (11.) ein Autofahrer (63) schwer verletzt worden. Laut Polizei stieß er gegen 20.55 Uhr in Höhe der Hausnummer 32 mit drei geparkten Autos zusammen.

Der Fahrer sagt, die Bremsen haben versagt

Nach eigenen Angaben versagten seine Bremsen, als er auf der Kassenberger Straße in Richtung Dr. C.-Otto-Straße unterwegs war. Dies hat dazu geführt, dass er nach links in eine Sackgasse fuhr. Dort kam es zu den Kollisionen.

Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum