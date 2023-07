Ein Autofahrer (65) hat am Montagnachmittag in Bochum-Gerthe einen Fußgänger (18) angefahren.

Polizei Bochum: Autofahrer fährt Fußgänger (18) an – Krankenhaus

Bochum. Ein Autofahrer (65) hat am Montagnachmittag in Bochum-Gerthe einen Fußgänger (18) angefahren. Der Mann kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Ein Autofahrer (65) aus Bochum hat am Montagnachmittag auf dem Castroper Hellweg in Bochum-Gerthe einen Fußgänger (18) angefahren. Wie die Polizei mitteilt, überquerte der Fußgänger gegen 16.15 Uhr die Einmündung in die Heinrichstraße, als er vom rechtsabbiegenden Auto angefahren wurde.

Der 18-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Er kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei sperrte den Rechtsabbiegestreifen für etwa eine Stunde und leitete den Verkehr um.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum