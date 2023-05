Bochum: Autofahrer bringt Radfahrer zu Fall – und flüchtet

Ein Auto hat einen Radfahrer am Samstag so dicht überholt, dass dieser stürzte. Der Pkw-Fahrer flüchtete. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach einer Unfallflucht im Bochumer Stadtteil Wiemelhausen am Samstagnachmittag, 13. Mai, sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 14.30 Uhr war ein 77-jähriger Bochumer mit seinem Fahrrad auf der Wasserstraße in Richtung Hattinger Straße unterwegs. Nach eigenen Angaben soll er zwischen der Spohr- und Lenhartzstraße von einem Pkw überholt worden sein, der so dicht an ihm vorbeifuhr, dass der Fahrradfahrer die Kontrolle verlor und stürzte. Dabei kollidierte er mit einem geparkten Pkw.

Nach Verkehrsunfall: Polizei Bochum bittet um Zeugenhinweise

Der 77-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Pkw-Fahrer flüchtete in südwestliche Fahrtrichtung, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern. Er kann nicht beschrieben werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den beteiligten Autofahrer sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-52 06 zu melden.

