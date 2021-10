Bochum: Autofahrer (22) rutscht in Stiepel auf einen Hang

Bochum. Ein Autofahrer hat sich bei einem Unfall in Bochum-Stiepel leicht verletzt. Er hatte in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Ein Autofahrer hat am Dienstagmorgen an der Surkenstraße in Bochum-Stiepel die Kontrolle über sein Auto verloren und ist auf einen Hang gerutscht. Nach Angaben der Polizei hatte der 22-Jährige aus Witten gegen 8.10 Uhr in Höhe der Hausnummer 85 in einer Linkskurve den Bordstein berührt und dann die Kontrolle verloren.

„Das Auto rutschte auf den Grünhang, drehte sich um 180 Grad und kam gegenläufig auf dem Gehweg zum Stehen“, so heißt es von der Polizei. Eine Zeugin alarmierte den Rettungswagen. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt.

