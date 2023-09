Bochum: Auto überschlägt sich – Fahrer (86) leicht verletzt

Bochum-Wattenscheid. Ein Auto ist bei einem Unfall in Bochum-Wattenscheid auf den Dach liegengeblieben. Fünf Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Schaden ist hoch.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bochum-Wattenscheid sind fünf Fahrzeuge beschädigt worden. Ein Auto überschlug sich. Der 86-jährige Fahrer wurde aber nur leicht verletzt.

Nach Polizeiangaben befuhr der Bochumer am Donnerstag gegen 14.45 Uhr die Weststraße im Ortsteil Leithe in Richtung Wattenscheider Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 47 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei in gleicher Fahrtrichtung geparkten Pkw.

Sachschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt

Einer der geparkten Autos wurde durch den Aufprall in einen dritten abgestellten Wagen geschoben. Zeitgleich überschlug sich das Auto des 86-Jährigen und kam im Gegenverkehr zum Stehen. Hierbei stieß es mit einem auf der Gegenseite geparkten Auto zusammen.

Der 86-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 22.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat klärt nun die genaue Unfallursache.

