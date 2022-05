Bochum: Auto stößt mit Straßenbahn zusammen – zwei Verletzte

Bochum. In Bochum-Langendreer stößt ein Auto bei einem Wendemanöver mit einer Straßenbahn zusammen. Bei der Kollision wurden zwei Frauen leicht verletzt.

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einer Straßenbahn sind in Langendreer zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei Bochum, kam es am Samstagmorgen gegen 9.25 Uhr zu dem Zusammenstoß.

Auto stößt mit Straßenbahn zusammen: Zwei Verletzte in Bochum

Laut der Polizei fuhr eine 32-jährige Autofahrerin aus Witten auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Witten. In Höhe der Autobahnabfahrt A44 in Richtung Dortmund versuchte die Wittenerin dann ihr Auto zu wenden und stieß dabei mit einer Straßenbahn der Linie 310 zusammen, die auch in Richtung Witten fuhr.

Die Wittenerin und die 54-jährige Straßenbahnfahrerin wurden leicht verletzt in eine Klinik zur ambulanten Behandlung gebracht. „Zwei weitere Pkw-Insassinnen (3, 22) blieben unverletzt“, so die Polizei. Die Unfallstelle blieb bis etwa 12.30 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

