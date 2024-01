Bochum: Auto rutscht auf Schienen – Straßenbahn blockiert

Auf der Wittener Straße rutschte ein Kleinwagen am Mittwochabend auf die Schienen. Für die Straßenbahn gab es für mehr als eine Stunde kein Durchkommen.

Bochum Auf der Wittener Straße ist Mittwochabend ein Auto auf die Straßenbahnschienen geraten. Der Verkehr ist unterbrochen, ein Abschlepper bestellt.

Auf der Wittener Straße/Höhe Alte Wittener Straße ist am Mittwoch kurz vor 18 Uhr ein Auto auf die Straßenbahnschienen geraten. „Ursache war wohl die regennasse Fahrbahn“, hieß es bei der Polizei. Zum Glück sei niemand verletzt worden.

Der Fiat 500 kam mitten auf den Schienen in Fahrtrichtung Langendreer zum Stillstand. Der Bahnverkehr war für mehr als eine Stunde blockiert. „Ein Abschlepper ist bestellt. In Kürze dürfte die Strecke wieder frei sein“, so ein Polizeisprecher kurz vor 19 Uhr.

Trotz des wieder einsetzenden Dauerregens kam es am Mittwoch zu keinen weiteren größeren Verkehrsunfällen. Auch die Polizei meldete am Abend einen vergleichsweise ruhigen Tag.

