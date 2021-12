Bochum: Auto landet auf Grünstreifen - Insassen flüchten

Nach dem Unfall in Bochum konnten die Fahrzeuginsassen einige hundert Meter weiter entdeckt werden. Sie waren geflüchtet.

Bochum. Eine Frau und ein Mann sind mit ihrem Auto in Bochum auf einen Grünstreifen abgekommen und geflüchtet. Es war wohl eine Alkoholfahrt.

Ein Auto ist in der Nacht zu Samstag (11.) auf dem Wattenscheider Hellweg in Bochum von der Straße abgekommen und in einem Grünstreifen gelandet. Die Insassen flüchteten.

Laut Polizei fuhr der Wagen gegen 4.15 Uhr in Fahrtrichtung Essen. Im Auto saßen ein 62-jähriger Essener und eine 41-jährige Gelsenkirchenerin. Kurz hinter einer Fußgängerfurt in Höhe Hausnummer 271 geriet der Pkw außer Kontrolle.

Beiden Insassen wurde auf Veranlassung der Polizei Bochum eine Blutprobe entnommen

Die Airbags lösten aus. Beide Insassen flüchteten, konnten jedoch wenige hundert Meter weiter gestellt werden. Augenscheinlich waren sie laut Polizei stark alkoholisiert.

Am Sonntag war noch unklar, wer am Steuer saß. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen, das Fahrzeug sichergestellt. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

