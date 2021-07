Bochum: Auto kracht ins Schaufenster einer Bäckerei

Ein Pkw durchbrach am Montag die Schaufensterscheibe einer Bäckerei in Bochum-Riemke.

Bochum. Das hätte furchtbar enden können: Ein Auto krachte am Montag ins Schaufenster einer Bäckerei in Bochum. Zum Glück war der Tisch am Fenster leer.

Glimpflich endete am Montag ein außergewöhnlicher Unfall auf der Herner Straße. Ein Auto krachte am Nachmittag durch die Schaufensterscheibe einer Bäckerei in Riemke.

Der Pkw-Fahrer hatte auf dem Parkplatz eines Supermarktes offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Sein Auto durchbrach die Frontscheibe der Bäckerei. „Es war ein Riesenglück, dass an dem Tisch unmittelbar am Fenster niemand saß. Das hätte sonst womöglich Tote gegeben“, berichtet ein Feuerwehrsprecher.

Drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

So blieb es bei drei Leichtverletzten: dem Fahrer (laut Feuerwehr ein Rentner), einem weiteren Pkw-Insassen und einer Mitarbeiterin der Bäckerei. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt. Auch die Inneneinrichtung der Bäckerei wurde stark beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum