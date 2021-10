Bochum: Auto kracht gegen einen Baum – Fahrer (18) verletzt

Das Unfallfahrzeug am Westring in Bochum wurde abgeschleppt.

Bochum. Am Bochumer Westring ist ein Autofahrer (18) gegen einen Baum gekracht. Er wurde leicht verletzt. Verdacht: War ein Autorennen die Unfallursache?

Schwerer Unfall im Bochumer Stadtzentrum: Ein 18-jähriger Autofahrer ist mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen des Verdachts auf ein illegales Autorennens.

Am Mittwoch gegen 21.30 Uhr fuhr der junge Essener mit seinem Auto auf dem Westring in Richtung Nordring. In Höhe der Einmündung Malteserstraße verlor er laut Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Mittelinsel, stieß gegen einen Baum und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert.

Verletzter Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht

Der Fahrer wurde leicht verletzt. Er befreite sich selbst aus seinem stark beschädigten Fahrzeug befreien und wählte den Notruf. Mit einem Rettungswagen wurde er ins Krankenhaus, wo er die Nacht über zur Beobachtung blieb.

Das Auto wurde abgeschleppt. Geschätzter Sachschaden: rund 11.000 Euro.

Zeugen hatten von einem zweiten beteiligten Auto geredet. Die Polizei geht jetzt dem Verdacht nach, ob der Unfall wegen eines Rennens passiert ist. Deshalb wurde der Wagen beschlagnahmt.

Das Verkehrskommissariat bittet um weitere Zeugenhinweise: 0234/909 5206.

