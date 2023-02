Bochum: Auto kommt von Straße ab und fährt Fußgänger (51) an

Bochum. Ein Auto ist in Bochum an der Hattinger Straße von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen fuhr einen Fußgänger an. Der Mann wurde schwer verletzt.

Eine Autofahrerin (61) ist am Samstagmittag an der Hattinger Straße in Bochum mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Fußgänger angefahren. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau aus Hattingen gegen 14 Uhr in Richtung Bochumer Innenstadt unterwegs, als sie in Höhe der Hausnummer 545 nach rechts von der Straße abkam.

Sie erwischte einen Hattinger (51), der gerade auf dem Parkstreifen neben einem Auto stand. Der Mann wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Warum die Frau die Kontrolle über ihr Auto verlor, das ist noch unklar.

