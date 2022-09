Unfall Bochum: Auto gerät in Gegenverkehr – zwei Schwerverletzte

Bochum. Bei einen Zusammenstoß zweier Autos in Bochum sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Wagen geriet in den Gegenverkehr.

Schwerer Unfall in Bochum-Linden: Ein Autofahrer und eine Autofahrerin sind bei einem Zusammenstoß schwer verletzt worden.

Eine 57-jährige Autofahrerin aus Hattingen war laut Polizei am Dienstag gegen 15.35 Uhr auf der Wuppertaler Straße in Richtung Hattingen unterwegs. Kurz hinter dem Kreuzungsbereich Wuppertaler Straße/Kolkmannskamp/ Donnerbecke verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegen kommenden Auto eines 63-jährigen Gelsenkircheners.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden

Hintergrund könnte nach aktuellem Stand ein medizinischer Notfall sein.

Beide wurde mit einem Rettungswagen stationär ins Krankenhaus eingeliefert. Die Autos wurden abgeschleppt. Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme ab. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

