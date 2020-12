Bochum: Auto fährt in wartenden Bus - mehrere Verletzte

Ein Auto ist in Bochum-Hofstede in einen wartenden Bus gefahren.

Bochum. Ein Auto ist in Bochum in einen wartenden Linienbus gekracht. Der Fahrer hatte die Kontrolle verloren. Es gab bei dem Unfall mehrere Verletzte.

Ein Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in Bochum-Hofstede auf der Riemker Straße in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in einen wartenden Linienbus gekracht.

Der Mann fuhr nach Polizeiangaben gegen 14.25 Uhr in Richtung Dorstener Straße, als er aus bisher unbekannten Gründen von seiner Spur nach links abkam. Durch den Zusammenstoß an der Haltestelle wurden drei Fahrgäste (59/65/66) und der Busfahrer verletzt. Der Autofahrer (59) kam ins Krankenhaus und blieb dort stationär. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

