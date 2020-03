Bochum: Auto fährt gegen Hauswand – Fahrer reanimiert

Bochum. Ein Auto ist auf der Bochumer Straße am Montag gegen eine Hauswand gefahren. Der Fahrer musste reanimiert werden. Die Straße war gesperrt.

Ein Autofahrer ist am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr an der Bochumer Straße in Höhe der Hausnummer 40 mit seinem Wagen gegen eine Hauswand gefahren. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, habe der Fahrer reanimiert werden müsse. Ursache für den Unfall könnte ein medizinischer Notfall gewesen sein, heißt es.

Die Bochumer Straße war in Höhe des Unfallortes für knapp zwei Stunden gesperrt. Auch die Straßenbahn der Bogestra musste warten.

