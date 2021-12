Bochum: Auto fährt gegen Baum und brennt - Fahrer verletzt

25 Einsatzkräfte waren an der Baroper Straße in Bochum, um den Fahrer zu retten und das Feuer zu löschen.

Bochum. Ein Autofahrer ist in Bochum gegen einen Baum gefahren und verletzt worden. Das Fahrzeug brannte. Die Feuerwehr löschte alles.

Ein Mercedes ist am Donnerstag aus ungeklärter Ursache an der Baroper Straße in Bochum-Langendreer gegen einen Straßenbaum gefahren und hat gebrannt. Der Fahrer wurde verletzt.

Laut Feuerwehr kam um 14.12 Uhr, dass der Fahrer vermutlich eingeklemmt sei. Deshalb wurde der Hilfeleistungszug der Hauptfeuer- und Rettungswache in Werne zur Einsatzstelle geschickt. Dort stellte sich aber heraus, dass der Fahrer sich selbst befreien konnte.

Fahrer des Mercedes wurde ins Krankenhaus gebracht

Die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Krankenwagens des ASB sowie der Rettungsdienst mit Notarzt versorgten den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus.

Mit einem Strahlrohr unter Atemschutz wurde der Brand gelöscht. Eingesetzt waren 25 Einsatzkräfte. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei sperrte die Baroper Straße zwischen Hauptstraße und Honnengraben bis 15 Uhr ab. (B.Ki.)

