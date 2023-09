Bochum: Auto fährt frontal vor Baum – Person eingeklemmt

Verkehrsunfall in Bochum

Bochum. Ein Kleinwagen ist in Bochum gegen einen Baum geprallt. Eine Person darin wurde eingeklemmt. Die Polizei ist mit Unfallspezialisten vor Ort.

Schwerer Unfall im Bochumer Stadtteil Altenbochum: Am Dienstag (26.) gegen 14.40 Uhr kam ein Kleinwagen im Kreuzungsbereich Wasserstraße/Auf der Heide/Steinkuhlstraße von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen einen Straßenbaum. Das bestätigt die Polizei auf Anfrage. Der Wagen war in Richtung des ehemaligen Opelwerks unterwegs.

Die Person in dem Auto musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geholt werden. Darüber hinaus machte die Polizei keine weiteren Angaben. Weitere Menschen befanden sich nicht in dem Fahrzeug. Andere Wagen soll nicht an dem Unfall beteiligt gewesen sein.

Bochumer Polizei setzt auch eine Drohne ein

Die Polizei rückte mit ihrem für schwere Verkehrsunglücke speziell ausgestatteten „Unfallaufnahmeteam“ an. Sie setzte auch eine Drohne ein. Auch die Feuerwehr war mit zahlreichen Fahrzeugen dort, auch mit einem Notarzt.

Warum der Kleinwagen von der Fahrbahn abkam, ist noch nicht bekannt. Im Raum steht zum Beispiel, dass ein medizinischer Notfall eingetreten sein könnte.

