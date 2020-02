Bochum: Ausstellung präsentiert die Kunst des Holzschnitts

„Begegnungen“ heißt die Gemeinschaftsausstellung von Ilse Schreiber-Noll und Horst Dieter Gölzenleuchter, die 27 Werke der in New York lebenden Künstlerin und 47 Werke des Bochumer Künstlers in den Räumen der Rechtsanwälte Barkhoff & Partner am Husemannplatz 3-4 in Bochum präsentiert.

13. Ausstellung in der Kanzlei in Bochum

Es ist die 13. größere Ausstellung dieser Art und an diesem Ort. „Erstmals sind die Arbeiten einer Künstlerin und eines Künstlers gemeinsam ausgestellt“, so der Organisator der Schau, Rechtsanwalt Axel Janitzki.

Bei den Kunstwerken handelt es sich vorwiegend um Holzschnitte, wobei beide Künstler in der Tradition des großen deutschen Expressionisten Ernst Ludwig Kirchner stehen. Schreiber-Noll und H. D. Gölzenleuchter, die ein langes kreatives Arbeitsverhältnis verbindet, vereint die Freude an der Einfachheit und Ausdruckskraft des Holzschnitts. Die Struktur des Material wird über das Motiv hinaus zum wichtigen Aspekt der künstlerischen Gestaltung und Aussage.

Auch neue, farbige Werke sind zu sehen

Gezeigt werden auch in Holz geschnittenen Texte, etwa von Brecht und Rilke, die in expressiver Weise auch in Holzdruckgrafiken sichtbar gemacht werden. Von Gölzenleuchter sind – sicherlich zum Erstaunen mancher Weggefährten – neue, farbige Werke zu sehen, neben Aquarellen auch Arbeiten in Öl.

Ausstellung ist bis Ende März geöffnet

Die Ausstellung ist ab dem 10. Februar für die Öffentlichkeiten geöffnet, sie läuft bis zum 30. März. Öffnungszeiten montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, Eintritt frei.

