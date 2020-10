Bochum: Ausstellung auf Kemnade zeigt wundervolle Fotos

Einen Hase in freier Wildbahn hat der Fotograf Uwe Hilsmann in seinem Bild festgehalten, das ab Sonntag auf Haus Kemnade zu sehen ist.

Bochum-Stiepel. Der Fotoclub „Objektiv-Art ‘96“ ist auf Haus Kemnade in Hattingen zu Gast. Zu sehen gibt es kunstvolle Schnappschüsse und erhabene Aufnahmen.

Die große bunte Welt der Fotografie ist ab Sonntag, 25. Oktober, im Kulturhistorischen Museum auf Haus Kemnade (An der Kemnade 10) zu sehen. Die neue Ausstellung „Porträt eines Fotoclubs“ zeigt einen Überblick über das vielfältige künstlerische Schaffen des Wittener Vereins „Objektiv-Art ‘96“: Amateur- und Profifotografen haben sich in diesem Club zusammengefunden. Ganz unterschiedliche Genres und Sichtweisen der Clubmitglieder gilt es zu ergründen.

Und genau diese bunte Vielfalt bleibt für den Betrachter nicht ohne Reiz. Zu sehen sind Bilder aus dem Bereich der Architektur- und Industriefotografie. Sogenannte „Lost Places“ werden ebenso ins rechte Licht gerückt. Auch Porträts, geometrische Bilderwelten und abstrahierte fotografische Sichtweisen zieren die Museumsräume. Daneben beschäftigen sich Mitglieder des Clubs mit der Streetfotografie: So sind dem Fotografen Sebastian Gilly kunstvolle Ansichten des Exzenterhauses geglückt.

Haus Kemnade wieder geöffnet Haus Kemnade wieder geöffnet Ein Werk von Žarko Radic. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Haus Kemnade wieder geöffnet Melanie Richter. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Haus Kemnade wieder geöffnet Dr. Andrea Büsing-Kolbe. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Haus Kemnade wieder geöffnet Christoph Schlierkamp. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Haus Kemnade wieder geöffnet Ausstellungsstücke vom Haus Kemnade. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Haus Kemnade wieder geöffnet Melanie Richter, links, und Dr. Andrea Büsing-Kolbe. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Haus Kemnade wieder geöffnet Ausstellungsstücke vom Haus Kemnade. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Haus Kemnade wieder geöffnet Ausstellungsstücke. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Haus Kemnade wieder geöffnet Ausstellungsstücke. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Haus Kemnade wieder geöffnet Das Trauzimmer der Stadt Hattingen. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Haus Kemnade wieder geöffnet Außenansicht vom Haus Kemnade. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Haus Kemnade wieder geöffnet Gabriele Thrän spielt eine Besucherin, die in der Ausstellung von Žarko Radic Zarko. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Haus Kemnade wieder geöffnet Außenansicht, Außenaufnahme von Haus Kemnade, fotografiert am Sonntag, 02. August 2020. Das Haus öffnet erstmals wieder nach einer viermonatigen Corona-Zwangspause. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Haus Kemnade wieder geöffnet Ansicht der Räume von Haus Kemnade. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Einblicke in die Geschichte der Fotografie

Daneben steht die ganze Bandbreite der Landschafts-, Tier- und Insektenfotografie. Sie geben teils erstaunliche Einblicke in unsere Umwelt, wie sie anderweitig zu sehen oft nicht möglich sind. Ein weiterer Aspekt der Ausstellung ist die Analogfotografie: Hier werden die Bilder mithilfe ausgewählter Geräte und Apparate betrachtet – wie zum Beispiel einer Lochbildkamera. So werden ganz spielerisch kleinere Einblicke in die Geschichte der Fotografie vermittelt.

Eine Ausstellungseröffnung im klassischen Sinne findet am kommenden Sonntag aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt. Interessenten werden gebeten, sich zuvor per Mail beim Fotoclub anzumelden. Sofern möglich wird dann ein Zeitfenster für die Vernissage mitgeteilt, damit sichergestellt werden kann, dass nicht zu viele Besucher auf einmal die Ausstellung besuchen.

Ab dem 27. Oktober kann die Ausstellung dann unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln bei freiem Eintritt ganz normal besucht werden: Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Größere Gruppen werden gebeten, sich vorher anzumelden: 02324 / 30 268. Da die Anzahl der gleichzeitig im Museum befindlichen Besucher begrenzt ist, kann es vorübergehend zu Wartezeiten kommen, so teilt es das Kunstmuseum mit. (sw)

Der Fotoclub „Objektiv-Art’96“ hat eigene Vereinsräume in Witten. Kontakt per Mail: info@objektivart96.de und über die Website www.objektivart96.de