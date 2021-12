Bochum: Aus für Postbank in Linden kommt schon bald

Bochum-Linden. Nicht mehr lange, dann schließt die Postbank ihre Filiale in Bochum-Linden. Das Datum steht nun fest. Doch es gibt auch eine gute Nachricht.

Die Postbank schließt ihre Filiale in Bochum-Linden. Dass es so kommen wird, war klar. Doch nun steht auch der Zeitpunkt fest: Zum letzten Mal wird die Filiale an der Hattinger Straße 804 am Donnerstag, 20. Januar 2022, im Herzen von Linden geöffnet haben. Doch es gibt auch eine gute Nachricht für Postkunden.

Bochum: Datum für Postbank-Aus in Linden steht fest – doch es gibt auch eine gute Nachricht

Denn Kundinnen und Kunden in Linden können laut Postbank die Post- und Paketdienstleistungen auch weiterhin wie gewohnt in vollem Umfang nutzen. Dafür steht ihnen bereits ab dem 11. Januar 2022 ein paar Meter weiter die Partnerfiliale der Deutschen Post, Hattinger Straße 808, zur Verfügung.

In der neuen Filiale können die Kunden laut Deutsche Post AG z.B. Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken und Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehört demnach ebenso zum Angebot der neuen Filialen. Außerdem können Kunden dort dem Unternehmen zufolge auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen.

Postbank-Schließung: Kunden ärgerten sich über wechselnde Öffnungszeiten

Die Postbank informiert derzeit per Aushang, Handzettel und persönlichem Anschreiben über die Schließung der Filiale in Linden. Die nächstgelegenen Filialen der Postbank befinden sich laut Unternehmen an der Moltkestraße 6 in Hattingen und an der Kaiser-Wilhelm-Straße 26 in Essen.

Immer wieder hatte die Postbank-Filiale in Linden bei den Kunden für Ärger gesorgt. Oftmals standen sie vor verschlossenen Türen, weil sich die Öffnungszeiten wöchentlich änderten und insgesamt reduziert wurden. Grund dafür waren laut Postbank Personalprobleme.

Postbank schließt 200 Filialen

Wer darin schon ein Ende auf Raten sah, wurde im Oktober dieses Jahres dann bestätigt, als ein Unternehmenssprecher das Aus für die Filiale spätestens zum Ende des ersten Halbjahres 2022 ankündigte. Nun ist doch schon sehr viel früher Schluss.

Damit wird nun auch die Filiale in Linden Opfer der Unternehmens-Strategie: Jüngst hatte die Postbank ja verkündet, ihre Filialenzahl bis Ende 2023 von heute rund 750 auf 550 Filialen zu reduzieren.

