Bochum: Aus den Brunnen der Stadt sprudelt wieder das Wasser

Das Wasserspiel am Kuhhirten in Bochum fließt wieder. „Ich freue mich, dass die Brunnen in Bochum wieder laufen“, sagt Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD). Auf dem Foto steht er in der Mitte der hinteren Reihe.

Bochum In Bochum wurde der Brunnen am Kuhhirten wieder in Betrieb genommen. Weitere Brunnen werden folgen. Teilweise jahrelang waren sie außer Betrieb.

Die Brunnensaison in Bochum ist eröffnet. Als erste Wasser-Installation wurde der seit Jahren trockene Wasserlauf am Platz am Kuhhirten in Betrieb genommen.

17 weitere Brunnen werden in den kommenden Tagen im ganzen Stadtgebiet folgen: der Kugelbrunnen, der Jobsiade-Brunnen, die Brunnen am Konrad-Adenauer-Platz, am Rosengarten und am Alten Teich im Stadtpark, die Brunnenanlagen Beamtenplatz und Bürgerplatz, der Lokomotiven-Brunnen in Dahlhausen, der Froschbrunnen und der Zwillingsbrunnen im Stadtgarten Wattenscheid, der Bismarckbrunnen, die Gräfte im Schlosspark Weitmar, der Pferdebrunnen, der Bachlauf Werne, der Brunnen am neuen Gymnasium, der Hustadt-Brunnen und der Saarlandbrunnen.

Wasser soll auch im Dahliengarten des Stadtparks wieder fließen

Zusätzlich ist für den August geplant, das Wasser im Dahliengarten des Stadtparks erstmals seit 15 Jahren wieder fließen zu lassen.

In den zurückliegenden Monaten waren viele Brunnen, die zum Teil schon seit geraumer Zeit wegen technischer Mängel außer Betrieb waren, aufwändig repariert worden, teilte die Stadt mit. Der Rat hatte dafür eine Million Euro bereitgestellt. Künftig kümmern sich zwei Mitarbeiter des Technischen Betriebs ausschließlich um die Wartung der Brunnen im Bochumer Stadtgebiet.

Corona-Krise verzögerte die Inbetriebnahme der Brunnen bereits im März

Ursprünglich hatten die Brunnen schon Ende März wieder laufen sollen. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise und der Kontaktbeschränkungen hatte sich die Stadt aber dagegen entschieden, um zu verhindern, dass es rund um die Brunnen zu Menschen-Ansammlungen kommt.

Als erstes fließt das Wasserspiel am Kuhhirten. Der elf Jahre alte Brunnen führt circa 250 Liter Wasser in der Minute und wird von drei Pumpen betrieben. Sie sind frisch erneuert worden, außerdem wurde in der Winterpause die Software aktualisiert und die Sensorelektronik neu justiert.

Insgesamt gibt es 25 Brunnen in Bochum. Drei davon sind wegen sehr schwerwiegender Schäden nicht in Betrieb zu nehmen. Vier weitere werden noch repariert, so dass sie erst im nächsten Jahr wieder sprudeln.

CDU: Immer wieder für die Sanierung und Instandsetzung eingesetzt

Sehr erfreut zeigte sich die CDU-Fraktion darüber, dass die Brunnen wieder sprudeln. Immer wieder habe sich die CDU-Fraktion mit Anfragen und Anträgen für die Sanierung und Instandsetzung der Brunnenanlagen eingesetzt.

„Auch wenn SPD und Grüne unsere Forderungen in den Haushaltsplanberatungen abgelehnt haben“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Christian Haardt, „weitere Mittel zur Reparatur der Brunnenanlagen und Wasserspielen zur Verfügung zu stellen, so zahlt sich unsere Beharrlichkeit jetzt aus."

Die CDU wünscht sich auch weitere Brunnen. Haardt: "Brunnen und Wasserspiele sind für das Stadtklima bei trockenen und heißen Wetterperioden von großer Bedeutung. Daher sollten die Bürgerinnen und Bürger gerade in Wohngebieten von neuen Brunnenanlagen und Wasserspielen profitieren.“