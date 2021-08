Bochum: Augusta-Klinik weitet Behandlung für Diabetiker aus

Bochum/Hattingen. Die Augusta-Klinik weitet ihre Diabetes-Behandlung in Bochum und Hattingen aus. Dabei spielt auch die Krankenhaus-Küche eine große Rolle.

Die Diabetologie der Augusta-Kliniken vergrößert sich. Das jetzt eröffnete „Diabeteszentrum Ruhrgebiet“ vereint und erweitert die Behandlung an den Standorten in Bochum und Hattingen.

Versorgt werden sämtliche Typ-1- und Typ-2-Erkrankungen, erklärt Chefarzt Prof. Juris J. Meier. Dabei werden Patienten mit akuten Beschwerden sowie Notfälle überwiegend in Bochum versorgt. Dort ist das Team in Zusammenarbeit mit der Chirurgie auch auf das Krankheitsbild „diabetischer Fuß“ spezialisiert. Ist eine neue oder erstmalige Blutzuckereinstellung erforderlich, stehen im Evangelischen Krankenhaus in Hattingen 20 Betten auf der renovierten Diabetesstation zur Verfügung. Hier sind auch speziell ausgebildete Diabetesberaterinnen im Einsatz.

Neues Diabeteszentrum setzt auch auf die passende Ernährung

Erweitert wird das Konzept durch ein besonderes Ernährungsprogramm. Der ehemalige Sterne-Koch Ralf Meyer und sein Augusta-Küchenteam versorgen die Patienten mit speziell für Diabetiker ausgearbeiteten Menüs.

Ausführliche Informationen gibt es auf www.diabeteszentrum-ruhrgebiet.de.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum