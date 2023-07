Bochum: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Handy-Diebstahl

Bochum. Ein aufmerksamer Zeuge hat einen Handy-Diebstahl in einem Zug in Bochum beobachtet. Die Bundespolizei am Hauptbahnhof reagierte sofort.

Der Diebstahl eines Smartphones am Freitagabend (28. Juli) in einem Zug in Bochum wurde dank eines aufmerksamen Zeugen bemerkt und konnte aufgeklärt werden. Das teilt die Bundespolizei mit.

Gegen 21.15 Uhr wurde eine 42-jährige Frau auf der Bundespolizeiwache am Bochumer Hauptbahnhof vorstellig. Sie gab an, dass ihr auf der Fahrt mit der S 1 von Dortmund nach Bochum das Mobiltelefon aus der Handtasche entwendet worden sei. Ein Mitreisender habe sie auf den Diebstahl aufmerksam gemacht. Der Tatverdächtige sei im Zug verblieben. Sie gab auch eine Personenbeschreibung ab.

Täter konnten ermittelt werden

Die Beamten nahmen Kontakt zu ihren Kollegen am Essener Hauptbahnhof auf. Mit Hilfe der Beschreibung konnte eine dreiköpfige Gruppe bei Ankunft der S-Bahn dort festgestellt werden. Die Polizisten überprüften die Männer. Bei einem 18-Jährigen fanden die Bundespolizisten dann das zuvor entwendete Smartphone auf. Es konnte der 42-Jährigen zweifelsfrei zugeordnet werden. Bundespolizisten brachen den algerischen Staatsangehörigen, sowie seine Begleiter zur Wache.

Das Handy übergaben die Beamten der überglücklichen Frau aus Witten wenig später zurück. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen den Bielefelder ein.

