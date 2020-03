Bochum: Auf Mutter eingestochen – 16-Jährige in Jugendhaft

Wegen einer schweren Messerattacke auf ihre Mutter ist eine 16-Jährige aus Bochum zu zwei Jahren und acht Monaten Jugendhaft verurteilt worden. Zudem muss sie in eine Entziehungsanstalt.

Wenn sie betrunken war, soll das Mädchen mehrfach ausgerastet sein. Bis zu dem Punkt, an dem sie ihrer Mutter nach einem Streit mit einem Messer in die Brust stach, sodass diese notoperiert werden musste. Der Vorfall ereignete sich am 3. Mai 2019 in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Hiltrop.

Mädchen aus Bochum beleidigte Polizeibeamte

Der Angriff auf die eigene Mutter war jedoch nicht der einzige Grund für die Verurteilung. Das Mädchen hatte bei mehreren Gelegenheiten Polizisten, Sanitäter und weitere Zeugen beleidigt und bespuckt. Bei den Taten war sie alkoholisiert.

Der Fall war ein Familiendrama. Das Mädchen begann bereits mit elf Jahren gemeinsam mit ihrer Mutter Alkohol und Drogen zu konsumieren. Die Mutter ist schwer suchtkrank und wurde vor wenigen Wochen wegen Gewalttaten zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik

Am Tag nach dem Angriff auf ihre Mutter geriet die 16-Jährige an der Brückstraße mit einem Bein unter einen Bus und musste auf die Intensivstation. Von da aus kam sie in eine geschlossene psychiatrische Klinik, in der sie bis heute vorläufig untergebracht ist. Im Prozess sagte sie aus, eine Therapie machen zu wollen.

