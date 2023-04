Bochum: Auf Entdeckungstour beim Stadtteilparcours Hofstede

Seniorinnen und Senioren können sich in einer Rikscha durch Hofstede kutschieren lassen.

Bochum-Hofstede. Einrichtungen und Bewohner veranstalten einen bunten Nachmittag in Bochum-Hofstede. Beim Parcours winken attraktive Reisen als Gewinne.

Zweimal musste er wegen Corona und Sturmwarnung abgesagt werden, doch nun kann er stattfinden, der erste Stadtteilparcours in Hofstede.

Akteure und Einrichtungen haben für den 12. Mai, 14 bis 17 Uhr, ein buntes und vielseitiges Programm auf die Beine gestellt. Dabei wird es neben kulinarischen Angeboten auch viele Aktivitäten für Kinder und Erwachsene geben, die zum Mitmachen einladen. Insgesamt 21 Teilnehmer der Hofsteder Runde und Kooperationspartner der Quartiersentwicklung Hofstede sind an den Stationen bei dem Stadtteilparcours vertreten.

Spiele für Kinder, Leckereien für Erwachsene

Es gibt neun Stationen im Stadtteil, von denen mindestens sieben erreicht werden sollten; dort warten auf die Besucher verschiedene Angebote. Die Kita Pusteblume, das Awo-Familienzentrum, die Emil-von-Behring-Schule, HaRiHo – die Stadtteilpartner und die Jugendfreizeithäuser am Treff Hofstede sind mit Bastel- und Bewegungsangeboten, einem Kicker und einer Fotoaktion für Kinder und Jugendliche mit dabei.

Auf dem Kirchplatz von St. Nikolaus von Flüe informieren die Verkehrswacht Bochum und das Polizeipräsidium Bochum über das Thema Sicherheit, die Bezirkspolizei bietet ein Quiz für Kinder an. Es gibt ein „Pop-up-Bürgercafé“ und Angebote für Kinder sind vertreten. Gaumenschmaus versprechen mehrere Imbissstände entlang des Parcours.

Rikscha steht Altenheimbewohner bereit

Auch Parteien, das Seniorenbüro Mitte und die Autobahnkirche sind mit von der Partie. Bewohner aus dem Quartier bauen einen Stand am Johanneshaus auf. Sie bieten Puzzle, Spiele und Bücher im Rahmen einer Spendenaktion an und erklären die Funktion eines Wildbienenhauses.

In einer Rikscha können sich Senioren und Altenheimbewohner zu den verschiedenen Stationen kutschieren lassen. Startpunkt ist am Johanneshaus, Hordeler Straße 3, Ziel der Treff Hofstede. Zum Abschluss des Stadtteilparcours lädt der Chor Marmelshagen am Treff Hofstede ab 17 Uhr zum Mitsingen und Grillen ein.

Mit einer Stempelkarte sollten insgesamt sieben verschiedenen Stationen besucht werden, um an einer Verlosung teilzunehmen. Die Preise für Kinder sind ein Kreativangebot bei der Familienbildungsstätte der Stadt Bochum, ein Tag bei der Polizei und Freikarten für das Bergbaumuseum, Planetarium und den Tierpark in Bochum. Erwachsenen können sich über eine Berlinfahrt, eine Fahrt nach Brüssel und in den Düsseldorfer Landtag freuen.

Den Programmflyer gibt es mit einer Übersicht der Stationen unter https://fundk-bochum.de/quartiersentwicklung-stadtteilparcours-hofstede.html, weitere Informationen bei der Quartiersmanagerin Heike Rößler, 0157 / 34360827.

