Bochum: Auf diesem Dach wachsen jetzt Pfeffer und Majoran

Bochum-Linden. Die Stadtwerke Bochum begrünen das Dach ihres Umspannwerkes in Linden. Nicht nur viele Pflanzen, auch Bienen sollen sich hier wohl fühlen.

Eine anstehende Dachsanierung haben die Stadtwerke Bochum genutzt, um das Dach ihres Umspannwerks in Bochum-Linden zu begrünen. Majoran, Nelken, Fetthenne, Mauerpfeffer, Kamille und andere Pflanzenarten sollen unter anderem Lebensraum für heimische Insekten bieten. „Damit stärken wir die Artenvielfalt und leisten einen Beitrag zum Klimaschutz“, erklärt Holger Rost, Geschäftsführer der Stadtwerke Bochum Netz GmbH.

Bochum: Stadtwerke-Dach wird zur Heimat für Pflanzen und Insekten

Die Dachbegrünung in Linden ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadtwerke. „Wir haben 2019 die Zertifizierung nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex erhalten und für 2020 erstmals einen Nachhaltigkeitsindex in unsere Unternehmensziele eingearbeitet. Unser Ziel ist es, alle internen Prozesse im Unternehmen im Hinblick auf ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit zu überprüfen und kontinuierlich zu verbessern“, erläutert Geschäftsführer Holger Rost.

In die Dachsanierung und Dachbegrünung am Umspannwerk Linden investierten die Stadtwerke rund 375.000 Euro. Zuvor hatte das Energieunternehmen bereits Dachflächen auf dem Betriebshof in Hamme und Teile des Dachs des Verwaltungsgebäudes in der Innenstadt begrünt. In Linden werden zusätzlich Bienenstöcke installiert und Jungvölker angesiedelt.

Umspannwerke dienen dazu, die Energie aus den Hochspannungsnetzen von 110.000 Volt auf 10.000 Volt zu reduzieren und in die Bochumer Ortsnetzversorgung einzuspeisen. Die Stadtwerke Bochum betreiben derzeit 15 Umspannwerke im Stadtgebiet.

