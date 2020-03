Bochum: Auf der A 448 gibt es Behinderungen und Sperrungen

Bochum. Auf der A448 in Bochum kommt es ab Dienstag zu Behinderungen, später auch zu Sperrungen. Dann wird eine alte Brücke abgerissen.

Verkehrsteilnehmer müssen sich auf der A448 zwischen dem Autobahnkreuz Bochum-West und der Anschlussstelle Königsallee ab Dienstag (17.3.) bis voraussichtlich Donnerstag (19.3.) auf Behinderungen einrichten.

Straßen-NRW erledigt dort zwischen 9 und 16 Uhr in beiden Fahrtrichtungen Unterhaltungsarbeiten. Die rechte Fahrspur wird gesperrt. Begonnen wird mit den Arbeiten in Fahrtrichtung Witten.

Autobahn in Bochum wird in beiden Richtungen gesperrt

Außerdem wird die A448 am ersten April-Wochenende von Freitagabend (3.4.) um 19 Uhr bis Montagmorgen (6.4) um 5 Uhr in beiden Richtungen zwischen den Anschlüssen Wiemelhausen (Universitätsstraße) und Altenbochum (Steinkuhl) gesperrt. An diesem Wochenende entfernt Straßen-NRW die Brücke des Ringes über die alte Steinkuhlstraße und baut die Fahrbahn anschließend neu auf. Umleitungen werden ausgeschildert.

Wegen der Corona-Krise könnten diese Bauarbeiten aber noch verschoben werden.