Katherine Tinteren-Klitzke zieht die Vorhänge zu. „Die Sonne ist zu stark, ich muss meine Papierarbeiten schützen“, erklärt die Künstlerin. Den lichtdurchfluteten Raum ihres Ateliers „2neun2“ teilt sie sich mit Petra Ott. Die beiden sind aber nicht alleine. Immer wieder kommen Gäste vorbei, schauen sich die Werke der Künstlerinnen an. Heute ist in Bochum stadtweiter Aktionstag „Eintritt frei! Offene Ateliers in Bochum“.

Katherine Tinteren-Klitzke hat diesen künstlerischen Tag der offenen Tür vor 15 Jahren mit initiiert. Begonnen hat alles in Altenbochum. „Zufälligerweise wollten wir unser Atelier am selben Tag öffnen wie eine Kollegin. Dann haben wir uns kurzerhand zusammengetan und noch andere Ateliers angesprochen“, erklärt die gebürtige Engländerin.

Bochum: Bildende Künstler haben sich zusammen getan

Künstlerin Doreen Becker präsentiert im Atelier 2neun2 ihre Arbeiten im Zuge der stadtweiten Aktion „Eintritt frei – Offene Ateliers“. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

In Bochum wohnt sie seit mittlerweile 30 Jahren. Kleben geblieben wegen der Arbeit, erklärt die ehemalige Textildesignerin. Dass auch ihre Kunst wahrgenommen wird, dafür musste sie selbst etwas tun: „Bochum nimmt sich selbst als Tanz- und Theaterstadt wahr. Wir bildenden Künstlerinnen und Künstler haben uns mittlerweile aber zusammengetan“, erklärt Tinteren-Klitzke. Auch durch die offenen Ateliers ist so mittlerweile eine kleine Szene entstanden.

Doreen Becker ist seit 2006 Teil davon. In ihrem Atelier in der Schmechtingstraße hat es Ende Januar gebrannt, weshalb sie nun im „2neun2“ ausstellt. Neben der Malerei erstellt die Künstlerin auch Installationen, wobei am Anfang immer die Zeichnung auf Papier steht. Die größeren Arbeiten können in Wiemelhausen nicht ausgestellt werden. „Das ist schon schlimm“, sagt Becker, fügt aber hinzu: „Andererseits ist es spannend in dieser neuen Umgebung auszustellen.“ Das Publikum hier und in der Speckschweiz unterscheide sich. Der Austausch sei spannend und eröffne neue Perspektiven.

Ziemlich viel Dreck bei der Arbeit – Künstlerin musste drei Tage putzen

Edith Link musste vor der Veranstaltung „Eintritt frei – Offene Ateliers“ erst einmal drei Tage putzen. „Ich mache bei meiner Arbeit ziemlich viel Dreck“, sagt die ehemalige Lehrerin. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

In einem zweiten Raum stellt Edith Link aus. Vor der Veranstaltung heute musste sie erstmal drei Tage lang putzen. „Ich mache bei meiner Arbeit ziemlich viel Dreck“, gesteht die ehemalige Lehrerin. Ihre Bilder entstehen in einem Prozess. „Ich weiß nicht, wie meine Bilder am Ende aussehen. Meine Materialien entwickeln ein Eigenleben“, erklärt Link. Sie benutzt Baustoffe, Papier und Farbe. Teilweise verändert sie ihre Werke so oft, dass quasi drei Bilder übereinander entstehen, weil sie immer mehr Lagen aufträgt – bis sie zufrieden ist.

Besonders der Austausch mit den Besuchenden ist allen Künstlerinnen wichtig. Oft habe man einen anderen Blick auf die Bilder, als Menschen, die beim Schaffungsprozess nicht dabei waren. „Auch deshalb gebe ich meinen Bildern selten Titel“, sagt Edith Link, „so entsteht bei jeder und jedem etwas Unterschiedliches im Kopf.“

Gäste sehen ausgewählte Werke und Arbeit der Künstler

Bochum Erster Aktionstag im Jahr 2005 Die Initiative „Eintritt frei! Offene Ateliers in Bochum“ wurde 2005 ins Leben gerufen. Damals nahmen neun Ateliers mit elf Künstlern teil. Heute sind es 22 Ateliers mit 41 Kunstschaffenden. Informationen zur Initiative gibt es unter: www.eintritt-frei-bochum.de.

„Eintritt frei!“ ist wie eine Mischung aus Ausstellung und Tag der offenen Tür. Die Gäste sehen wo und wie die Künstler arbeiten, bekommen aber ausgewählte Werke präsentiert. „Würden wir alles so lassen wie an einem normalen Arbeitstag, würde man nichts erkennen“, sagt Katherine Tinteren-Klitzke mit einem Lächeln. Edith Link stimmt ihr zu. Gerade bei ihr ist sonst Chaos angesagt.

