Bochum: Arztpraxen sind jetzt auch samstags geöffnet

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) richtet in Bochum sogenannte Infekt-Sprechstunden ein. An jedem Samstag werden dafür mindestens zwei Hausarztpraxen im Stadtgebiet geöffnet sein – „vorerst bis Weihnachten“, kündigt KVWL-Bezirksleiter Dr. Eckhard Kampe an.

Die Erkältungs- und Grippesaison hat begonnen. Die Corona-Zahlen steigen wieder deutlicher an. Anlass für die Kassenärztliche Vereinigung, die Hausarztpraxen (in Bochum sind es mehr als 200) zu entlasten und das Infektionsrisiko zu mindern. Zwar bleibt das „Fieberzentrum“ am Harpener Feld weiterhin geschlossen. Mit den zusätzlichen „Infekt-Sprechstunden“ finden Patienten nun aber auch samstags Rat und Hilfe. „Die Versorgung im Praxisalltag kann auf diese Weise entzerrt werden“, sagt Dr. Volker Schrage, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KVWL. Gleichzeitig werde der Notfall- und Bereitschaftsdienst an den Wochenenden unterstützt.

Infekt-Sprechstunden in Bochum in Weitmar und Langendreer

Auftakt ist am kommenden Samstag, 10. Oktober. Zum Start stehen die Gemeinschaftspraxis Henriette und Thomas Kröger im Gesundheitszentrum Weitmar an der Hattinger Straße 334 (Tel. 0234/4 36 02) und Dr. Regina Mertens an der Hasselbrinkstraße 29 in Langendreer (Tel. 0234/2 82 36) mit ihren Teams jeweils von 9 bis 13 Uhr bereit.

Patienten mit klassischen Infekt-Symptomen wie Husten, Schnupfen, Fieber oder Atemwegsbeschwerden können sich – nach telefonischer Anmeldung – an eine der Praxen wenden. „Bei Bedarf ist auch ein Corona-Abstrich möglich. Das könnte an den Wochenenden vor allem für Reiserückkehrer wichtig sein. Das Ergebnis gibt es ein bis zwei Tage später“, verspricht Eckhard Kampe.

Aufstockung ist möglich

Zwar erkennt der KVWL-Bezirkschef in Bochum aktuell ein „stabiles Corona-Infektionsgeschehen“. Auch sei es bisher kaum zu Influenza-Erkrankungen gekommen. Beides könne sich aber schnell ändern. Kurzfristig sei es dann möglich, die Infekt-Sprechstunden anzupassen und deutlich auszuweiten. „Die Bereitschaft bei den Kollegen ist erfreulich hoch. Wir hätten Kapazitäten für bis zu acht Praxen, die auch samstags Patienten behandeln“, so Kampe.

Welche Praxen samstags geöffnet sind, erfahren Patienten im Internet auf www.kvwl.de/coronavirus oder telefonisch unter 116 117.

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++