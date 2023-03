20 Durchsuchungsbeschlüsse hat die Polizei Bochum am frühen Donnerstagmorgen umgesetzt. Es geht um eine Reihe von Gewalt- und Raubdelikte in Bochum.

Bochum. Nach Dutzenden Raub- und Körperverletzungstaten in Bochum hat die Polizei 29 Verdächtige ermittelt. Am Donnerstag gab es 20 Durchsuchungen.

Mit einem Schwerpunkteinsatz ist die Polizei Bochum am Donnerstagmorgen gegen eine ganze Reihe mutmaßlich krimineller Jugendlicher und Heranwachsender vorgegangen. Wie die Ermittler mitteilen, sind 20 Durchsuchungsbeschlüsse umgesetzt worden. Der Großteil der Tatverdächtigen – überwiegend zwischen 14 und 21 Jahre alt – lebe in Bochum. Auch in Gelsenkirchen gab es einzelne Durchsuchungen, sagt Polizeisprecher Marco Bischoff.

Hintergrund der Aktion seien Ermittlungen zu Dutzenden von „Körperverletzungsdelikten und Raubstraftaten, die seit dem Spätsommer 2022 vornehmlich in der Bochumer Innenstadt begangen wurden“, teilt die Polizei mit. Insgesamt gebe es 54 Ermittlungsverfahren und 29 Tatverdächtige.

Durchsuchungen in Bochum: Polizei stellt Beweismittel sicher

Von einer Serie will die Polizei nicht sprechen, auch nicht von einer festen Gruppierung oder gar Bande. Einige der 29 Verdächtigten „kennen sich mit Sicherheit untereinander“, sagt Marco Bischoff. „Die Täter agierten mindestens zu zweit, oftmals aus einer Gruppe heraus.“ In den zahlreichen Fällen seien meist arg- oder wehrlose Opfer „abgezogen“ worden. Das Muster sei zwar häufig ähnlich gewesen, aber es gebe bislang keine Erkenntnisse dazu, dass Taten geplant oder koordiniert wurden.

Bei den 20 Durchsuchungen am Donnerstag stellte die Ermittlungsgruppe Beweismittel sicher, Handys und Tablets zum Beispiel. Deren Auswertung soll nun mehr Erkenntnisse darüber bringen, ob Fälle in einem Zusammenhang zueinander stehen. Wer hat was gemacht, wer kennt wen, gab es Verabredungen? Auf solche Fragen, so Bischoff, könne die Auswertung der sichergestellten Asservate, womöglich Antworten geben. Außerdem hoffe die Polizei, „weitere, bislang unbekannte Tatverdächtige identifizieren zu können“.

