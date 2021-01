Bochum: Arbeitslosenquote jetzt deutlich höher als Ende 2019

Bochum Die Arbeitslosenquote ist in Bochum im Dezember zwar zurückgegangen. Im Jahresvergleich sind die Zahlen aber deutlich angestiegen.

Die Arbeitslosigkeit in Bochum ist im vergangenen Dezember zwar zurückgegangen, allerdings: Die im Frühjahr coronabedingt angestiegene Arbeitslosigkeit konnte bisher nur in geringem Umfang abgebaut werden. "Eine höhere Arbeitslosigkeit als heute gab es zuletzt im Dezember vor vier Jahren", teilte die Agentur für Arbeit in Bochum am Dienstag mit.

Ende 2020 lag die Arbeitslosenquote bei 9,3 Prozent (Ende 2019: 8,2).



Im Dezember 2020 zählte die Agentur für Arbeit (mit Jobcenter) 17.995 Arbeitslose. Verglichen mit dem November sind das 158 weniger oder 0,9 Prozent. Im Vorjahresvergleich bleibt die Entwicklung jedoch negativ. Im Dezember vor einem Jahr war die Arbeitslosigkeit in Bochum mit minus 2122 Menschen oder 13,4 Prozent deutlich niedriger.

Dynamik auf dem Bochumer Arbeitsmarkt schwächelt

Die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt sei von März bis jetzt "erkennbar schwächer als in den Vorjahren üblich" gewesen, heißt es.



Der Vorsitzende Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Bochum, Frank Neukirchen-Füsers, richtet jetzt seinen Blick nach vorn und sagt: „Die Kurzarbeit hat in den zurückliegenden Monaten vielen Menschen den Arbeitsplatz gesichert. Die Unternehmen können umgehend, sobald die Wirtschaft in diesem Jahr wieder anzieht, in vollem Umfang auf ihre bewährten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückgreifen."

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Aufgrund der stabilen Wirtschaftsstruktur, Kurzarbeit und staatlicher Unterstützungsprogramme habe man die Krise "größtenteils gut abfedern können". Die technischen und strukturellen Veränderungsprozesse werde man verstärkt durch berufliche Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote begleiten.

3822 Unternehmen in Bochum haben in der Coronakrise Kurzarbeit angemeldet

Insgesamt verfügte der Arbeitgeber-Service (AGS) der Agentur für Arbeit im Dezember über 2863 freie Arbeitsstellen. Gegenüber dem November ist das ein Plus von 59 Stellen Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es aber 298 Stellen weniger.

Insgesamt verzeichnet die Agentur für Arbeit in Bochum 3822 Unternehmen, die seit Beginn der Pandemie für mögliche 42.175 Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet haben.

Weitere Nachrichten aus Bochum finden Sie hier.