Bochum: Arbeiter unter Betonteil begraben: Lebensgefahr

Bochum. Zu einem verhängnisvollem Unfall kam es am Donnerstag auf einer Baustelle in Bochum. Ein Arbeiter wurde dabei unter einem Betonelement begraben.

Lebensgefährlich verletzt wurde ein Arbeiter in der Straße „Im Pastoratsbusch“ in Bochum-Stiepel. Wie die Feuerwehr mitteilt, kam es am Donnerstagmittag gegen 12.50 Uhr zu einem Unfall auf einer Baustelle, bei dem ein Bauarbeiter unter einem rund eine Tonne schweren Betonelement begraben wurde.

Beim Verlegen von Beton L-Steinen in einem Vorgarten war das schwere Element verrutscht und begrub den Mann unter sich. Anwohner alarmierten sofort den Notruf der Feuerwehr. Der Löschzug der Innenstadtwache, der Rüstwagen und der Führungsdienst der Hauptfeuer- und Rettungswache, sowie der Rettungsdienst von der Wache Weitmar sind zur Rettung der Person alarmiert worden.

Helfer konnten den Mann befreien

Bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte gab es die Rückmeldung von der Unfallstelle, dass die Person befreit wurde. Nach Auskunft der Polizei konnte das Betonelement mit einem Bagger angehoben werden. Die kurzzeitig danach eintreffenden Einsatzkräfte konnten diese Situation entsprechend bestätigen. Daher konnte sofort mit der medizinischen Versorgung des schwerst verletzten Bauarbeiters durch den Bochumer Rettungsdienst begonnen werden.

Der Bauarbeiter wurde in eine Bochumer Unfallklinik transportiert. Rund 20 Einsatzkräfte waren bis 13.37 Uhr im Einsatz gebunden. Am Ende übernahm die Polizei Bochum zur Unfallermittlung die Einsatzstelle. Die Arbeiten der Ermittler an der Baustelle dauern zur Zeit noch an.

