Bochum: Arbeiten nach Unfall auf der A 40 führen zu Staus

Bochum. Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führten Bauarbeiten auf der A 40. Bei einem Unfall im Oktober hatte ein Lkw die Mittelleitplanke zerstört

Zum Teil erhebliche Rückstaus gab es am Wochenende auf der A 40 im Bereich der Abfahrt Bochum-Hamme. Dort musste eine Betonschutzwand erneuert werden, die die Richtungsfahrbahnen voneinander trennt. Von Freitagabend bis Montagfrüh war in diesem Abschnitt jeweils nur eine Fahrspur pro Richtung geöffnet. Wie berichtet, hatte ein Lkw bei einem schweren Verkehrsunfall am 6. Oktober die Betonleitplanke im Bereich der langgezogenen Autobahnkurve in Hamme zerstört.

Straßen-NRW hatte die Arbeiten zeitig angekündigt. Im Bereich der Unfallstelle erneuerten Arbeiter mit einer Spezialmaschine die massive Betonmauer. „Wir gehen davon aus, dass am Montag, 30. November, um 5 Uhr, wieder beide Fahrspuren frei sein werden“, sagte Nadia Leihs, Sprecherin von Straßen-NRW. Man habe sich für dieses Verfahren entschieden, um den Straßenverkehr in diesem stark befahrenen Abschnitt so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.

