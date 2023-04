Bauarbeiten Bochum: Arbeiten an Kreisel in Weitmar sorgt für Umleitungen

Bochum-Weitmar. Am Kreisverkehr in Bochum-Weitmar wird weitergearbeitet. Diesmal wird der östliche Teil fertiggestellt. Es kommt zu Sperrungen und Umleitungen.

Mit der neuen Baustelle am Kreisverkehr in Bochum-Weitmar-Mark soll der östliche Teil fertigstellt werden. Acht Wochen lang erwarten Autofahrer und Radfahrer jetzt Einschränkungen.

Bochum-Weitmar: östlicher Teil des Kreisverkehrs wird zur Baustelle

Wie die Stadt mitteilt, können Fahrradfahrer und Autofahrer ab dem 17. April von der Markstraße aus nur in die Karl-Friedrich-Straße und die Heinrich-König-Straße fahren. Während der Bauarbeiten können Radfahrer und Autofahrer nicht über die Heinrich-König-Straße in den Kreisverkehr reinfahren.

Baustelle: Über diese Straßen führen die Umleitungen in Bochum-Weitmar-Mark. während der Baumaßnahmen. Foto: Stadt Bochum

Dazu kommt, dass die Kemnader Straße, die in die östliche Hälfte des Kreisverkehrs mündet, auch erst nach Abschluss der Bauarbeiten an den Kreisverkehr angeschlossen wird. Hier werden, parallel zu den Bauarbeiten am Kreisverkehr, der finale Asphalt und die Straßenmarkierungen aufgetragen. Schon auf Höhe der Hattinger Straße wird die Umleitung ausgeschildert. Damit die dortigen Geschäfte aber erreichbar bleiben, ist der Parkplatz an der Pfarrer-Halbe-Straße über die Karl-Friedrich-Straße erreichbar.

Bochum-Weitmar: Buslinien der Bogestra werden auch umgeleitet

Auch einige Bogestra-Linien sind von den Arbeiten betroffen. Auf der Markstraße entfallen in Richtung Königsallee die Haltestellen Kemnader Straße, Am Steinknapp und Immenweg. Die Haltestelle Königsallee/Markstraße wird versetzt.

