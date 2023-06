Bochum: Apotheker treten für einen Tag in den Streik

Apotheken-Sprecherin Inka Krude erwartet, dass am 14. Juni rund 90 Prozent der 79 Apotheken in Bochum geschlossen bleiben.

Bochum. Die Apotheker in Bochum treten in den Streik. Ein Großteil der 79 Betriebe soll am 14. Juni geschlossen bleiben. Es gibt einen Notdienst.

Das gab es noch nie: Die Apotheker in Bochum treten in den Streik. Am Mittwoch, 14. Juni, soll es zu ganztägigen Schließungen kommen. 79 Apotheken gibt es in Bochum (es waren mal 90). „Wir rechnen damit, dass rund 80 Prozent dem Aufruf folgen“, sagt Sprecherin Inka Krude („Alte Apotheke 1691“).

Durch die Politik der Bundesregierung sei die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Arzneimitteln massiv gefährdet, warnt die Apothekerkammer Westfalen-Lippe (AKWL). „Wir brauchen möglichst viel Flexibilität. Das Versorgungssystem ist aber voller Bürokratie und drohender Strafzahlungen an die Krankenkassen“, schildert Inka Krude.

Apotheker in Bochum streiken: „Wir werden kaputtgespart“

Die akuten Lieferengpässe hätten die Arbeit der Pharmazeuten nochmals komplizierter gemacht. Eine finanzielle Anerkennung für die Mehrarbeit werde jedoch versagt. Krude: „Das Honorar der Apotheken besteht zu einem wesentlichen Anteil aus einem Festbetrag. Der wurde seit zehn Jahren nicht mehr angepasst, trotz der immens gestiegenen Kosten.“ Die Apotheken seien so von der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung abgekoppelt. „Dies ist nicht mehr nur ungerecht, sondern inzwischen für viele Apotheken existenzgefährdend.“

Zuletzt hätten in Deutschland so viele Apotheken schließen müssen wie nie zuvor. Inka Krude: „Apotheken kaputtzusparen bedeutet, die flächendeckende, niedrigschwellige und wohnortnahe Arzneimittelversorgung kaputtzusparen.“ „Wir wollen mit dem Protesttag ein Zeichen setzen und auf die alarmierende Lage aufmerksam machen“, bekräftigt Sebastian Höke, Inhaber von Höke’s Apotheken und Sanitätshäusern u.a. in Weitmar und Stiepel.

Zwei Apotheken übernehmen am 14. Juni den Notdienst

Die Bochumer Apotheker wollen sich an einer zentralen Kundgebung in Dortmund beteiligen. Den Kunden wird empfohlen, Medikamente vorab zu besorgen. Die Versorgung am Streiktag soll durch die Notdienst-Apotheken sichergestellt werden. Am 14. Juni sind das in Bochum laut AKWL-Notdienstkalender die Blaue Apotheke an der Kortumstraße 103 und die Mark-Apotheke an der Karl-Friedrich-Straße 123 in Weitmar.

