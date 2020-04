Bochum: Apotheker laden zum Mal- und Fotowettbewerb ein

Die Apotheken in Bochum laden Kinder und Jugendliche zu einem Wettbewerb ein. Bis zum 20. Mai sollen sie Arzneipflanzen malen und fotografieren.

Bochum Die Apotheken in Bochum laden Kinder und Jugendliche zu einem Wettbewerb ein. Bis zum 20. Mai sollen sie Arzneipflanzen malen und fotografieren.

Viele Arzneipflanzen helfen nicht nur bei verschiedenen Erkrankungen, sie sind auch wunderschön anzusehen. Die Apotheker in Bochum und die Gesellschaft für Phytotherapie e.V. laden deshalb Kinder und Jugendliche in diesem Frühjahr ein, Arzneipflanzen zu malen und zu fotografieren. Die gelungensten Bilder werden zum „Tag der Arzneipflanze“ und „Tag der Apotheke“ am 7. Juni ausgezeichnet.

Bochum: Mal- und Fotowettbewerb für Drei- bis 16-Jährige

Der Malwettbewerb richtet sich an Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren, der Fotowettbewerb an Kinder und Jugendliche von zehn bis 16 Jahren. Wer mitmachen möchte, schreibt auf, welche Arzneipflanze er oder sie gefunden und porträtiert hat, und sendet das Bild an: Gesellschaft für Phytotherapie e.V., Cornelia Schwöppe, Hebborner Berg 51, 51467 Bergisch Gladbach. Einsendeschluss ist der 10. Mai. Pro Teilnehmer soll nur ein Bild eingesendet werden.

Weitere Infos und Aktionen finden Sie hier.

Weitere Nachrichten aus Bochum gibt es unter diesem Link.